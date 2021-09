Danilo dopo Spezia Juve: “Prestazione non buona”

Danilo dopo Spezia Juve – “Prendiamo questi 3 punti con la giusta rabbia, ma siamo consapevoli di poter dare di più. Io per primo, non sono soddisfatto della mia prestazione”.

“Possiamo solo continuare a lavorare giorno per giorno e sostenerci sempre, come una vera famiglia! Questa è la vittoria che deve cambiare la nostra situazione! Forza Juve!”.

Danilo dopo Spezia Juve, le parole del brasiliano

Questo è il messaggio affidato a Instagram di Danilo dopo Spezia-Juventus.

Il terzino brasiliano non si è limitato a parole di celebrazione per la prima vittoria in campionato e sul grande spirito di squadra che ha permesso di arrivare a questo successo per 3-2 al Picco.

Bensì ha fatto notare che ancora ci sono tante cose da sistemare in questa Juve.

