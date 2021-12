Danilo e il messaggio da brividi sulla depressione: “Non vergognarti di chiedere aiuto”

Danilo scrive un messaggio da brividi sui social network. Le parole del brasiliano:

“Volevo scrivere a chi soffre in silenzio, senza nemmeno poter contare sulla comprensione di chi è vicino. Lo so, non è una cosa da niente. Lo so, non è colpa di Dio. Quella sensazione che niente ha senso, che tutto è perduto. Insicurezza, battito cardiaco accelerato, mancanza di motivazione… È fottutamente vero!? Passerà fratello! (anche sorella!)

È difficile mostrare una via per uscirne, ma se vuoi iniziare ad aiutarti, ascolta te stesso senza giudicarti. La tua lotta è solo tua, il tuo sentimento è solo tuo. Nessuno prova sensazioni al posto tuo!“



“L’unico consiglio sicuro che posso darti è: se non ce la fai, rivolgiti a un professionista. Vai, è perfettamente naturale. I dottori e le terapie sono per tutti noi, il resto non conta nulla.

Il movimento genera energia e il movimento delle persone illuminate genera energia positiva e aiuta ad alleggerire questo mondo oscuro.

Sii leggero!“.

fonte: ilbianconero.com