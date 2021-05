Danilo intervista: “Questa coppa vale più delle altre!”

Danilo intervista – Quello di ieri sera è il terzo titolo di Danilo con la Juventus, il 25° della carriera considerando anche i due conquistati col Brasile Under 20. L’ex Manchester City è stata una delle poche certezze di Andrea Pirlo nel corso di tutta la stagione, è il giocatore della rosa con più minuti in Serie A (2850) e quello che ha recuperato più palloni in stagione tra i bianconeri (303, secondo quanto riporta il dato Istat; 188 in campionato).

Danilo intervista, le parole dopo la Coppa Italia

L’EMOZIONE – Dopo la vittoria della Coppa Italia Danilo ha parlato così ai microfoni di Espn Brasile: “Tutti i trofei sono importante, in particolare in una stagione di transizione come quella che abbiamo vissuto, nel bel mezzo di una pandemia. Questo successo ha un significato ancora più grande per noi e per i nostri tifosi.

Paese che vai, vittoria che trovi; il difensore ha vinto qualcosa in ogni Paese in cui ha giocato (Brasile, Portogallo, Spagna, Inghilterra e Italia): “A livello professionale mi sento realizzato, ma voglio fare ancora di più. Sono orgoglioso dei risultati che sto raggiungendo perché i numeri sono molto importanti, ma sono già proiettato al prossimo trofeo da vincere e a godermi questi momenti magici”.

danilo-conferenza-supercoppa-napoli

fonte: ilbianconero.com