Danilo intervista Juve Salernitana – Le parole di Danilo a Dazn, nel post Juve–Salernitana. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

IL MOMENTO – “Dovevamo solo chiedere scusa e lavorare. Oggi non abbiamo fatto la migliore partita ma abbiamo vinto ed era importante. Abbiamo pagato la stanchezza mentale e fisica. Siamo contati, tanti infortuni, poi il Covid, abbiamo fatto quello che dovevamo, adesso dobbiamo recuperare elementi”

Danilo intervista Juve Salernitana, le parole a DAZN

CENTROCAMPO – “Alla Juve non sono mai fuori ruolo, sono a disposizione per fare quello che serve, sono contento per la vittoria, per il percorso che stiamo facendo”

SCUDETTO – “Facciamo il nostro lavoro, guardiamo a noi stessi. Contro l’Inter tante motivazioni, ma l’obiettivo rimane il quarto posto, anche se guardiamo avanti”