Danilo: “La Juve deve migliorare con la testa!”

Questa sera ha giocato tutta Juventus-Milan Danilo, che ha così commentato a Dazn nel postpartita l’1-1 maturato all’Allianz Stadium: “Sono d’accordo con mister Allegri che dobbiamo essere più squadra in questi momenti, che sono di grande difficoltà non di gioco ma di risultati”.

“Dobbiamo avere l’intelligenza di capire cosa non è andato. Per quanto riguarda la gara di oggi, abbiamo giocato molto bene la prima parte: il possesso palla, il pressing, tutto ciò che abbiamo preparato in settimana… ma quando poi sale la pressione avversaria, dobbiamo essere più tosti e non subire gol!”.

“I problemi non sono solo atletici, ma soprattutto di testa: non ci mettiamo bene a posto e non facciamo girare il pallone a dovere. Dobbiamo migliorare. La classifica? Mi preoccupo del nostro lavoro, delle altre squadre non m’importa nulla”.

danilo-juve-2020

fonte: Ilbianconero.com