Danilo salta il Chelsea, ansia in casa Juve

Danilo salta il Chelsea – Anche Danilo non salirà sull’aereo che lunedì pomeriggio porterà la Juventus a Londra per sfidare il Chelsea in Champions: il terzino brasiliano è uscito in barella e in lacrime dall’Olimpico dopo un duro contrasto con Elseid Hysaj . La sua partita contro la Lazio è durata appena un quarto d’ora e il primo bollettino medico parla di un problema all’adduttore.

Del resto si è capito subito che non era stato uno scontro leggero visto che il brasiliano si è portato la mano sul viso per il dolore. Stamattina il numero 6 bianconero sarà sottoposto agli accertamenti strumentali al JMedical, dai quali si conosceranno diagnosi e tempi di recupero, ma appare quanto mai scontato che salterà la sfida di Champions e rischia pure di non esserci per il successivo impegno di campionato, in casa contro l’Atalanta sabato prossimo.

Danilo salta il Chelsea, le condizioni dopo l’infortunio

Si allunga così la lista degli infortunati in casa Juventus: nessuno dei bianconeri che ha dato forfait per la sfida dell’Olimpico dovrebbe riuscire a recuperare per la Champions. Non Paulo Dybala, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi , ma difficilmente saranno convocabili anche Aaron Ramsey e Giorgio Chiellini.

L’unica nota lieta per Massimiliano Allegri , che ha già la qualificazione agli ottavi in tasca, ma che contro gli inglesi si gioca il primato del girone, è la piena disponibilità di Alex Sandro, che a Roma è rimasto in panchina perché troppo stanco dopo gli impegni con il Brasile e i voli intercontinentali, ma che sarà pienamente recuperato per martedì.

Al posto di Danilo, sul fronte destro della linea difensiva dovrebbe invece agire Juan Cuadrado , come è accaduto anche ieri all’Olimpico, con il colombiano che è arretrato. A centrocampo, invece, Arthur cerca spazio e si candida per una maglia da titolare, come Moise Kean in attacco.

fonte: tuttosport.com