Danilo tuttofare Juve – 2 maggio del 2011. Adriano Galliani esce allo scoperto: per il suo Milan, di fatto a un passo dallo scudetto, vedrebbe alla perfezione Danilo Silva, esterno del Santos. Per un motivo su tutti: sa adattarsi alle situazioni e, oltre alla corsa, riesce ad emergere con estrema intelligenza tattica.

In un Milan di Professori, dal quale presto si sarebbe staccato Andrea Pirlo per andare proprio alla Juventus, quel ragazzo già maturo poteva fare la differenza, alzare i giri del motore e iniziare l’opera di svecchiamento. Del resto, Danilo era approdato al Santos come esterno di fascia: restava però sempre sospeso lì, tra difesa e attacco. Doveva maturare: ma ad appena vent’anni, chi non ne ha bisogno?

Danilo tuttofare Juve, nuova idea per Pirlo

QUEL PASSAGGIO – Alla fine, non se ne fece nulla. Il Milan era fisso su Ganso e poi cambiò diametralmente obiettivo. Danilo se ne fece una stagione e continuò in Brasile ad affinare la sua tecnica e la sua visione di gioco. Un anno in cui spesso giocò anche da mezzala destra, in aggiunta alla qualità a metà campo proprio di Ganso.

Poi il Porto e il mestiere di terzino, confermato al Real Madrid e poi stravolto al Manchester City, dove Guardiola l’ha utilizzato in tanti ruoli. Ma mai a centrocampo: lì ha osato solo Andrea Pirlo. “Un’intuizione arrivata la scorsa notte”, ha raccontato il tecnico. Che ha cambiato ancora, sapendo di poter fare affidamento su un trasformista straordinario.

