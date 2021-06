Daouda Peeters: “Vi svelo cosa mangia sempre Ronaldo”

Daouda Peeters – A due giorni da Belgio-Portogallo, una delle sfide più attese degli ottavi di finale a Euro2020 (in programma domenica 27 giugno alle ore 21), tra i belgi c’è una ‘spia’ che rivela ai suoi connazionali i ‘segreti‘ del capitano e leader dei lusitani Cristiano Ronaldo:

Daouda Peeters, la rivelazione su Ronaldo

“Ha molto rispetto per Lukaku (quest’anno vincitore dello scudetto con i rivali dell’Inter, ndr) e sarà motivatissimo a vincere la sfida, come sempre”. A parlare è Daouda Peeters, centrocampista belga di origine guineane della Juventus Under 23 che con CR7 ha condiviso a volte lo spogliatoio in bianconero:

“È una persona molto piacevole – dice in un’intervista a ‘Het Latste Nieuws’ -, per niente arrogante ma allo stesso prende il calcio molto seriamente. Sul pullman non parla quasi di nient’altro”.

ronaldo-deluso-juve-2020

fonte: tuttosport.com