De Boer su De Ligt: “La Juve gli fa bene, sarà capitano”

De Boer su De Ligt – Frank De Boer, ex Inter e attuale ct dell’Olanda, parla di Matthijs De Ligt e Juve a Tuttosport: «Per i bianconeri, dopo anni di trionfi, non è sicuramente la miglior stagione. Matthijs, però, sta giocando tanto e sempre su livelli ottimi e intensi. L’Italia è famosa per la difesa e a De Ligt sta facendo benissimo giocare con centrali del calibro di Bonucci e Chiellini. Entrambi lo stanno aiutando tanto dentro e fuori dal campo».



CAPITANO – «Certo, Matthijs ha tutto per poterlo diventare. È un leader nato e possiede grande personalità, non a caso quando aveva appena 18 anni è stato capitano di un altro storico club come l’Ajax».

De Boer su De Ligt, le parole del CT olandese



ITALIA – «Sono una delle Nazionali favorite per il trionfo finale. Li abbiamo affrontati nei mesi scorsi e mi hanno impressionato. L’Italia è una squadra organizzata e con giocatori di qualità».



DEPAY – «Preoccupato per i rumors? No, perché conosco bene Memphis e so che ha una mentalità top: non si farà distrarre dalle voci. È un grande centravanti ed è il capitano del Lione. Io lo vedo bene in qualsiasi top club: Juventus, Barcellona, Inter… Deciderà lui, poi noi lo andremo a seguire nella squadra che sceglierà».

depay-de-ligt

fonte: ilbianconero.com