De Laurentiis: “Dovevamo vincere 2-0, abbiamo dominato la Juve”

Le parole di De Laurentiis a Dazn: “Un buon inizio, mi fa piacere, e ringrazio Spalletti, ha dato il gioco alla squadra, abbiamo sempre attaccato, abbiamo condotto dall’inizio. Spiace per l’errore iniziale, potevamo vincere 2 a 0″.

“Ringrazio il dodicesimo uomo in campo, per l’educazione encomiabile dei presenti allo stadio. Combattiamo contro Covid e istituzioni, non si possono fare più di un tot di partite. Mi fa piacere andare a giocare contro il Leicester. Oggi un gioco inglese, l’arbitro è intervenuto poco e bene, speriamo che le cose migliorino con il tempo”.

“Ora il problema è farsi accettare da Boris Johnson, fare una partita senza portiere e Osimhen sarebbe un problema. Spalletti l’ho scelto perché è un uomo ordinato e diligente, che gestisce le cose con fermezza come piace a me. Per adesso non ho nulla da eccepire, è una persona che non si offende per qualunque chiarimento, non ha fantasmi nell’ego, è un uomo felice, contento e appagato”.

spalletti-napoli

fonte: ilbianconero.com