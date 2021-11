De Ligt conferenza oggi – Matthijs de Ligt parla in conferenza stampa alla vigilia di Chelsea-Juve.

PARTITE BELLE – “Per me sono partite belle da giocare, a Stamford Bridge col Chelsea è buono. Fondamentale essere compatti, loro hanno qualità e sono forti in ripartenza. E’ un caso molto importante domani, abbiamo bisogno di giocare tranquilli, con la nostra tecnica che fa la differenza. E dobbiamo essere forti sul campo, partita dura, è normale che la Juve giochi così”.

CON LE PICCOLE – “Problema mentale? Non lo so. In Champions ci sono anche partite diverse, ti lasciano più spazio anche per le ripartenze. Abbiamo Chiesa, Morata, hanno molto gamba, questo è un modo di giocare per noi, anche ripartire. Con le piccole abbiamo meno spazio, dobbiamo trovare altro modo per fare gol, lì dobbiamo migliorare”.

TESTA LONTANA DALL’ATALANTA – “Non sarà difficile giochiamo per il primo posto in Champions ed è molto importante per noi, per diventare primi nel gruppo. Guardiamo partita per partita, ora ce ne sono tante. Non è possibile guardare solo le partite da giocare”.

De Ligt conferenza oggi, le parole del difensore bianconero

VINCERE LA CHAMPIONS – “Sogno? Sì, per me lo è, come credo lo sia per tutti. Ma non è facile. Proviamo a fare il massimo e vediamo come va, bisogna migliorare partita per partita”.

RITIRO – “Abbiamo vinto due volte, questo è più importante per il nostro ritiro. Secondo me abbiamo uno spirito diverso, penso che le tre soste avute sono state difficili. Abbiamo vinto prima delle soste, per avere continuità è importante stare insieme. Ora possiamo stare insieme e avere questa continuità”.

RINNOVO – “Adesso non ci penso, sono concentrato sulle partite da giocare, siamo in campionato in difficoltà e ora dobbiamo avere giocatori focalizzati sulla partita, sul vincere. Siamo a novembre e per noi in questo periodo è importante avere il focus sulla Juventus”.

SPIRITO JUVE – “Dopo il ritiro abbiamo capito cosa bisogna fare per essere Juventus, dobbiamo essere duri in campo, morire sul campo, avere questo spirito di sofferenza. Con Fiorentina e Lazio ho visto questo spirito, essere forti. Molto importante per noi”.​

LUKAKU- “E’ un grande attaccante, è forte, veloce, sa concludere. Credo giochi diversamente al Chelsea. Allo stesso modo comunque il Chelsea è uno dei migliori club al mondo, anche senza Lukaku. Sanno giocare bene senza attaccante, magari giocano più nello spazio. Sarà difficile senza Lukaku o con Lukaku”.

RISPETTO ALL’ANDATA – “Abbiamo giocato con molta maturità, passione. E’ stata la miglior partita della vita? Non so. Non ci penso tutto il giorno. Sto provando a giocare al massimo sempre e non so se è stata la migliore”.

fonte: ilbianconero.com