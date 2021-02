De Ligt e la storia degli scarpini, gli stessi da 2 anni

De Ligt e la storia degli scarpini – Nel gioco del calcio, come in ogni altro aspetto della vita umana, oltre al talento, alla tecnica e alle doti atletiche c’è anche una percentuale di casualità, di fortuna. Infatti un centimetro più avanti o più indietro e una partita può cambiare radicalmente. Per questo sono moltissimi i giocatori che ricercano sicurezza nella scaramanzia, seppure si tratti di professionisti esemplari, e tra questi c’è sicuramente Matthijs de Ligt.

Il difensore olandese della Juventus, infatti, indossa per scaramanzia dall’aprile del 2019 (era ancora all’Ajax), sia in partita che in allenamento, sempre lo stesso paio di calzature. Non lo stesso modello, ma proprio lo stesso paio di scarpe, nonostante siano ormai fortemente usurate. Si tratta di un paio di Adidas X 18.1 “White&Solar Yellow” alle quali de Ligt si è talmente affezionato da non voler indossare altro.

De Ligt e la storia degli scarpini, il perché e l’Adidas

Nell’aprile 2019, quando uscì questo modello di scarpini, de Ligt e l’Ajax, di cui all’epoca era il più giovane capitano di sempre a soli diciannove anni, stavano vivendo un periodo professinale davvero fantastico. I Lancieri, infatti, vinsero l’Eredivisie ed eliminarono la Juventus e il Real Madrid dalla Champions League, un risultato davvero incredibile. Gara dopo gara, gli scarpini di de Ligt continuano ad essere gli stessi e si usurano.

Non basta, perché l’olandese le usa anche in ogni allenamento, anche alla Continassa. Adidas, gli ha proposto una fornitura speciale della stessa identica calzatura realizzata appositamente per lui ma l’olandese ha rifiutato perchè desidera indossare solo quelli.

pirlo-de-ligt

fonte: tuttosport.com