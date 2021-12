De Ligt: “Io arrabbiato? Se sbagli tecnicamente ok, ma…”

De Ligt intervista oggi – Matthijs de Ligt ha parlato a DAZN dopo Bologna-Juve.

MATURITA’ – “Abbiamo giocato con tanta maturità, possiamo migliorare tantissimo nella costruzione, come attacchiamo. Ma abbiamo fatto partita decisamente buona, il Bologna non ha avuto tante occasioni ma dobbiamo migliorare in fase offensiva”.

LEADERSHIP – “Voglio vincere sempre e fare tutto per vincere. A volte mi arrabbio, non capisco quando i giocatori fanno errori di mentalità, non mi piace. Quando sbagli tecnicamente va bene, ma la mentalità di fare tutto per la squadra è importante per me. Per questo ero arrabbiato”.

CARICA – “Sì, mi piace giocare contro attaccanti forti come Arnautovic. Ma anche con giocatori più piccolini. Contro Arnautovic devi entrare duro, se lo lasci libero è molto pericoloso. Credo che oggi io e Leo abbiamo fatto bene”.

PRIME 4 – “Abbiamo un’altra partita con il Cagliari, da vincere. Abbiamo bisogno di migliorare nel girone di ritorno. Abbiamo perso troppo punti nel girone di andata contro squadre soprattutto “piccole”. Bisogna migliorare tantissimo questa cosa, quando perdi punti con Inter o Milan può succedere, ma con le piccole serve vincere e fare tutto per vincere”.

fonte: ilbianconero.com