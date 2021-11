De Ligt intervista: “Bonucci capocannoniere? Conta vincere”

De Ligt intervista – Dopo Massimiliano Allegri, anche Matthijs De Ligt è intervenuto ai microfoni di Mediaset per presentare la sfida di domani tra Juventus e Chelsea. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Penso sia una gara importante perché giochiamo per il primo posto, bisogna stare al massimo per vincere”.

“Servirà equilibrio su tutti i fronti, la fase difensiva non è solo dei difensori, ma anche degli attaccanti, dei centrocampisti e del portiere che parla per tutta la partita. Abbiamo migliorato tanto in questo, ma ci sono ancora margini”.

De Ligt intervista, le parole alla vigilia di Chelsea Juve

“Bonucci goleador? Sembra strano che un difensore sia capocannoniere con Dybala, ma tutti dobbiamo creare più occasioni e segnare di più. Per me non è importante che abbiamo un giocatore che fa 30 o 20 reti a stagione, ma che vinciamo. Non è importante chi segna”.

Infine, sulla corsa scudetto: “Siamo a novembre, abbiamo fatto una bella partita contro la Lazio, domani avremo il Chelsea e poi l’Atalanta. Stiamo guardando partita dopo partita, è il modo giusto per andare avanti. A marzo poi vedremo la situazione”.

fonte: ilbianconero.com