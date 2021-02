De Ligt intervista: “Mai visto uno come Chiellini”

De Ligt intervista – Matthijs de Ligt si racconta. Il difensore della Juventus ha parlato a Sky Sport: “C’è tanta concorrenza per lo scudetto e questo è più bello sia per noi che per i tifosi. Ci siamo noi, che tradizionalmente partiamo sempre come favoriti, ma ci sono anche Inter, Milan, Roma e Atalanta: siamo tutti in corsa! La Serie A mi ha migliorato tatticamente. Ora conosco tutti i giocatori ed è tutto più facile. Voglio sempre migliorare il mio massimo potenziale.”.

I COMPAGNI – “​Sto bene fisicamente, sono più forte e più veloce. Anche tatticamente ho imparato tantissimo, prima ero abituato a giocare uomo contro uomo, ora a zona. Sono migliorato. Bonucci è molto forte e ha visione di gioco, con la palla e sui passaggi è bravissimo. Per me giocare insieme a lui è importantissimo, devo imparare da lui. Chiellini è un marcatore pazzesco, non avevo mai visto niente del genere. Ha un magnete in testa, è sempre nella posizione giusta: per me è incredibile!”.

PIRLO – “​Sotto i 14 anni nell’Ajax giocavo a centrocampo come vertice basso e avevo due esempi, Busquets e Pirlo. Ho visto tanti video di Pirlo e mi piaceva tanto come giocatore. Per me è stato un grande esempio”.

RONALDO – “Sono felice di essere Matthijs e voglio crescere come Matthijs. Ma sicuramente poter imparare e crescere tutti i giorni vicino al giocatore più forte di tutti i tempi mi rende davvero felice!”.

LA STAGIONE – “Abbiamo perso tanti punti a inizio stagione contro le cosiddette piccole. Penso dipenda dalla difficoltà di imparare subito un nuovo stile di gioco, ma vedo che in tutta Europa ci sono grandi squadre che stanno avendo difficoltà. Ci sta, siamo essere umani e non possiamo essere sempre al 100%, ma stiamo lavorando il meglio possibile”.

