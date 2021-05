De Ligt intervista oggi – Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt ha rilasciato un’intervista a Sky Sport per parlare del momento della squadra e del nuovo obiettivo stagionale. L’olandese ha sottolineato la frustrazione dopo l’1-1 di Firenze ma ha anche fiducia nel gruppo: “Noi siamo delusi”.

De Ligt intervista oggi, le parole a Sky prima dell’Udinese

“Quando tu vai a Firenze lo fai per prendere i tre punti. Siamo stati delusi anche noi: bisogna fare di più per vincere perché in questa fase della stagione è importante. Più coraggio con la palla anche. Prima pensavamo allo Scudetto, ora vogliamo arrivare secondi. La squadra è forte, dobbiamo giocare per vincere lo Scudetto ma ora che non possiamo più dobbiamo arrivare secondi“.

