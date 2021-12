De Ligt-Raiola, tifosi infuriati: “Dichiarazioni senza senso!”

De Ligt-Raiola – Il gioco di Raiola, la posizione di De Ligt e una stagione che rischia di prendere una piega particolare, anche guardando il mercato. Cosa succederà? C’è una clausola che tutela la Juventus”.

De Ligt-Raiola, il caso dell’olandese e il suo procuratore

“Ma De Ligt vuole davvero lasciare Torino? La sensazione è che a decidere sarà proprio il giocatore, che apparentemente “è d’accordo nel fare un nuovo step”. Per la sua carriera.

Sui social tutti contro Raiola e qualcuno in preghiera per Matthijs. Come Luca: “Inutile prendersela con Raiola. Lui tutela gli interessi dei suoi assistiti. Fosse stato per lui, Pavel Nedved sarebbe andato dai cartonati nel 2010… Se de Ligt andrà via dalla Juve è perché l’avrà voluto lui non Raiola”.

fonte: ilbianconero.com