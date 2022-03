De Ligt sincero: “Sul primo gol ho valutato male”

De Ligt parla dopo la sconfitta contro il Villarreal. Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt è stato intervistato da Ziggo Sport al termine della sfida dell’Allianz Stadium di ieri sera. Queste le sue parole riportate da ilbianconero.com:

PARTITA – “Sul gol del 2-0 di Pau Torres ho coperto Pau sull’angolo, la palla è passata ma ho pensato che Morata lo avrebbe preso. Ma non devi pensare, in queste situazioni devi agire: è stata una lezione a caro prezzo, fa male. Il rigore? Provi a far di tutto per prenderla e mi ha colpito il braccio”.