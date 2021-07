De Sciglio Juve, ecco perché può restare

Nell’amichevole vinta contro il Cesena, Mattia De Sciglio è uno dei giocatori che in assoluto ha ricevuto più consigli e indicazioni da parte di Massimiliano Allegri.

De Sciglio Juve, Allegri gli cambia il futuro

Come riporta Calciomercato.com, se prima di non essere riscattato dal Lione si diceva sicuro di voler provare nuove esperienze rispetto alla Serie A, il ritorno di Allegri sulla panchina bianconera ha fatto vacillare questa certezza di De Sciglio, convincendolo che rimettersi in gioco nella Juve è tutto sommato una buona idea.

E in un mercato che fatica enormemente a prendere quota, in entrata e in uscita, non stupiamoci se De Sciglio dovesse rimanere alla Juve, a fare da duttile e disciplinato terzino all’occorrenza.

de-sciglio-juve

fonte: ilbianconero.com