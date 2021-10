De Vrij intervista: “Rigore? Ero vicino, pensavo non ci fosse niente”

De Vrij intervista – Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Juventus, analizzando anche l’episodio tra Alex Sandro e Dumfries che ha poi portato al rigore (e al pareggio) per i bianconeri.

De Vrij intervista, le parole del difensore nerazzurro

“Ero vicino ma non mi sembrava ci fosse niente, ma poi l’arbitro è stato richiamato. Non sono riuscito a capire se era dentro l’area, c’è grande dispiacere per come è andata”, le sue parole.

“In settimana abbiamo lavorato tanto sulle preventive perchè ultimamente abbiamo concesso un po’ troppo nelle ripartenze e dovevamo fare meglio. Penso che oggi abbiamo fatto bene e concesso poco”.

fonte: ilbianconero.com