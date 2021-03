Del Piero bacchetta Ronaldo: “Ha esagerato”

Del Piero bacchetta Ronaldo – Quando Alex Del Piero parla di Juventus, tutti stanno a sentire. Pinturicchio ha passato quasi vent’anni con la maglia bianconera addosso, vera bandiera e idolo della tifoseria mai dimenticato del tutto. Per questo la sua condanna al gesto di Cristiano Ronaldo con la Nazionale portoghese fa ancora più rumore.

Del Piero bacchetta Ronaldo, le parole dopo Portogallo-Serbia

Nel corso della sfida con la Serbia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2022, l’ex Real Madrid non aveva preso bene la decisione dell’arbitro di non assegnargli un gol regolare, finendo per gettare a terra la fascia in preda alla rabbia.

“Credo sia stata una reazione esagerata – ha detto Del Piero ai microfoni di ESPN – Va bene essere arrabbiati, va bene discutere e anche protestare ma buttare via la fascia e continuare a comportarsi in quel modo è troppo per qualcuno che rappresenta la squadra non solo come capitano ma anche come figura più iconica”.

fonte: tuttosport.com