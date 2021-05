Del Piero su Juve Milan: “Juve squadra vuota, ha pagato le pressioni”

Del Piero su Juve Milan – Alessandro Del Piero ha parlato dagli studi di Sky Sport dopo il ko della Juve contro il Milan: “Io credo che le pressioni che sono arrivate in questi giorni intorno al mondo Juve hanno influito. Compreso Elkann. Oggi la squadra era vuota”.

Del Piero su Juve Milan, le parole a Sky Calcio Club

“Oggi era un match point, approcci la gara pensando che se vinci vai in Champions. Pensavo: se la Juve vince va in Champions, se il Milan vince la Juve ancora può recuperare, per come sono arrivate”.

“Oggi per quello che abbiamo visto diciamo il contrario. La Juve è rimasta senza mordente, poco tutto”.

fonte: ilbianconero.com