Del Piero Villarreal Juve: “Sarà una battaglia, vi svelo il motivo”

Del Piero Villarreal Juve – Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Alex Del Piero ha parlato anche dell’imminente impegno in Champions League della Juve, che scenderà in campo martedì sera per la gara di andata degli ottavi contro il Villarreal.

Del Piero Villarreal Juve, le parole dell’ex capitano bianconero

Ecco il suo pensiero: “Non può dipendere tutto solo da Vlahovic. La prima Juventus di Allegri si affidava molto agli inserimenti dei centrocampisti”.

“Oggi manca il Pjanic, il Pirlo, un regista che aveva in mano il gioco. Oggi questo non c’è. Sarà una battaglia perché il Villarreal in casa e fuori non cambia atteggiamento ed è una squadra forte”.

