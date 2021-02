Demiral, ecco la verità sull’offerta da 50 mln – Squadre interessate a Demiral non mancano. Quello che manca forse è lo spazio che il difensore turco vorrebbe ma deve fare i conto con i ritorni di Chiellini e De Ligt. In più c’è Danilo fondamentale per versatilità negli schemi di Pirlo. Intanto il Liverpool in pressing. Nelle ultime 48 ore del mercato appena chiuso, dalla stampa turca come da quella inglese, si è parlato di una proposta da 50 milioni di euro, in realtà mai ricevuta dalla Juventus per il suo centrale.

Come riporta calciomercato.com, però, non è andata proprio così: l’interesse del Liverpool per Demiral è reale, ma si tratta di gradimento e non certo di offerte ufficiali. La dirigenza dei Reds non poteva investire quei soldi, solo prestiti con diritto di riscatto che la Juve mai avrebbe accettato; ecco perché Merih non è mai stato davvero al centro di una maxi operazione col Liverpool a fine mercato.

fonte: il bianconero.com