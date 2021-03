Demiral positivo al Covid – Quello di Merih Demiral stava diventando quasi un caso. Convocato dalla Turchia per le gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar, doveva giocare il ‘derby’ tutto bianconero contro De Ligt e la sua Olanda ma il difensore non è sceso neanche in panchina.

Secondo Tuttosport l’ex Sassuolo è positivo al Covid, e lo è da prima del giorno della partita: “probabilmente è risultato positivo al tampone il giorno prima” scrive il quotidiano. Se così fosse, Demiral non sarebbe a disposizione di Pirlo per il derby col Torino, il recupero contro il Napoli in programma mercoledì e la gara col Genoa di domenica 11. Potrebbe esserci per la sfida del 18 aprile contro l’Atalanta.

Demiral positivo al Covid, l’annuncio di TuttoSport

IL GIALLO – Merih sarebbe asintomatico e non avrebbe problemi fisici, psicologicamente invece è giù per una stagione maledetta e caratterizzata da infortuni che lo hanno bloccato, ai quali adesso andrebbe aggiunto anche il Covid. Con la convocazione in nazionale aveva ritrovato il sorriso: doveva giocare titolare almeno due gare tra Olanda, Norvegia e Lettonia, tre partite nelle quali il ct non ha mai avuto tutti a disposizione a causa di un focolaio nato in nazionale. Giocatori messi ko dal virus e sostituiti di volta in volta da altri, senza che la Federazione annunciasse nulla, solo un elenco di indisponibili tra i quali era sempre presente Demiral.

IL RIENTRO – Il motivo non si capiva, non si sapeva se fosse infortunato o positivo al Covid. Dopo aver saputo di essere uno dei contagiati, il centrale della Juve è stato isolato in una camera d’albergo a Istanbul dove sta la nazionale, e oggi è previsto il suo ritorno a Torino. Le ipotesi per rientrare in Italia sono due: o aspetta di tornare negativo per poi mettersi in viaggio, altrimenti torna subito isolandosi in una camera d’albergo al J-Hotel ma nella seconda ipotesi potrebbe prendere un volo speciale per viaggiare in massima sicurezza. Tuttosport parla di “un avio ambulanza attrezzata per il viaggio”.

LA POSIZIONE DELLA JUVE – La Juventus preferirebbe averlo a Torino subito per tenerlo sotto controllo e facendolo tornare ad allenare appena possibile, il giocatore non si è ancora organizzato ma sarebbe disponibile a tornare in Italia anche se ancora positivo. Se dovesse essere confermata la sua positività, sarebbe il decimo giocatore bianconero contagiato dopo Rugani, Matuidi, Dybala, Ronaldo, McKennie, Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e Bentancur.

AGGIORNAMENTO 11.00 – Merih Demiral tornerà subito a Torino con una mossa “alla Ronaldo”: userà perciò un volo sanitario privato. Sta bene, a parte qualche piccolo sintomo, e tornerà a Torino probabilmente nella giornata di domani, per restare in isolamento in una camera d’albergo al J-Hotel.

fonte: ilbianconero.com