Di Canio contro Ronaldo: “Peggio che contro il Porto!”

Di Canio contro Ronaldo – “Ronaldo in barriera contro il Parma? Mi aveva deluso contro il Porto, questa è ancora peggio. Dopo il Porto si era messo di nuovo in posa con gli addominali, poi su quella barriera si chiude come uno Startac per non prendere una pallonata”.

Di Canio contro Ronaldo, le parole a Sky Calcio Club

“Da piccoli tutti abbiamo giocato per tornare a casa con occhi neri e ginocchia sbucciate, per me è un grandissimo atleta e campione, ma qui non si può vedere dai. Poi un’altra cosa, metti il coccodrillo e non salti. Ma se la prima volta si toglie, la seconda ce lo rimetti?”.

Così Paolo Di Canio ha parlato di Cristiano Ronaldo e del gol preso dalla Juve contro il Parma con lui colpevole in barriera, come contro il Porto.

ronaldo-sampdoria-juve

fonte: ilbianconero.com