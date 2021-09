Di Canio: "Dybala piagnone. Fragile, da capitano poi..."

Di Canio – Paolo Di Canio dagli studi di Sky Sport commenta l’infortunio di Paulo Dybala: “Perdita pesante in questo momento per la Juve, è lui che crea il gioco. Ma volevo tornare sulla sensibilità, siamo tutti dei sentimentali qui e vedere un ragazzo che ci tiene così fa piacere, però mi faccio anche delle domande: anche un’altra volta si fece male contro la Spal, ultimo anno di Allegri a Natale, e pianse”.

“Sì, sensibilità, ma un conto è se ti fai male che ti spacchi un ginocchio, non lo auguriamo a nessuno, ma muscolarmente… piangeva più di oggi. A inizio stagione contro la Lazio sbagliò un rigore e si buttò per terra disperato e c’era ancora l’azione da giocare. Dico, un leader, può diventare un leader assoluto, glielo auguro alla Juve, ma magari ci stanno pensando anche a queste cose”.

Di Canio parla ai microfoni di Sky dopo Juve Sampdoria

E interviene Melissa Satta: “Gli stai dando del piagnone”.

Ancora Di Canio: “Se avesse riso era un ridone, siccome piange è un piagnone, nel senso che piange abbastanza, ma per cose normali per un atleta. Da una parte che bravo ragazzo, sensibile ecc, dall’altra sensibilità e fragilità. A noi piace, lo rende umano e vicino, è giovane, ma per una società magari è diverso, ci sarà un motivo per cui negli ultimi tre anni è dato sempre in uscita e per 4 allenatori non è mai diventato fondamentale. Cioè, il posto suo c’è sempre. Sei un capitano, esci e mandi messaggi a tutti che sei forte. E’ rimasto un bambinone, mi fa venire dei dubbi“.

fonte: ilbianconero.com