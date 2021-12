Di Canio: “Juve disarmante a Venezia, senza qualità e velocità. Allegri a disagio…”

Paolo Di Canio entra duro. L’ex Juve agli studi di Sky Sport ha parlato così del club bianconero: “C’è poco di tutto. Il secondo tempo iniziato dalla Juve ieri è qualcosa di disarmante per chiunque, figuriamoci per la Juve e per il suo status”.

“A noi è bastato vedere in quattro o cinque partite vedere Allegri manifestare un disagio, etichettando alcuni giocatori come non in grado di giocare nella Juventus. E’ un uomo, un manager in grande difficoltà, perché pensava bastasse ritrovare abnegazione e stimoli da Juventus per ritornare in alto, ma non è stato così.

Di Canio torna a parlare della Juve

Questa è una squadra discendente da tre anni, da Sarri in poi anche se ha vinto lo scudetto. E non sono stati portati acquisti che potessero rivitalizzare lo status in calo, sono stati fatti acquisti per convenienza, come Rabiot e Ramsey“.

“In campionato si sente a disagio perché non c’è la qualità, non c’è la velocità di pensiero e qualcuno che salta l’uomo. Mancano livello, qualità, spirito e voglia di combattere fino alla fine, per questo credo che farà fatica a competere con le prime quattro”.

allegri-allenamento

fonte: ilbianconero.com