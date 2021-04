Di Livio intervista – Angelo Di Livio, ex giocatore della Juve, ha parlato alla Gazzetta: “A me è della Juventus è piaciuta soprattutto questa mentalità, che definirei nuova. Più risoluta nel cercare il risultato, più continua. E la continuità è davvero importante, non solo per il finale di stagione”.

Di Livio intervista, le parole dell’ex Juve

RABBIA RONALDO – “Non credo, Cristiano lo conosciamo: è così, quando non segna diventa nervoso, al di là del risultato della squadra. Ma questa è anche la sua forza, la “fame” è la molla che lo spinge ad andare sempre al massimo”.

FUTURO – “Chiesa e Kulusevski sono il futuro della Juve, garantiscono tanta qualità, ma anche quantità. La squadra può giocare con tanti moduli, nel 4-4-2 loro hanno le caratteristiche giuste anche per le fasi in cui serve il “sacrificio””.

cristiano-ronaldo-stipendio-curiosità

fonte: ilbianconero.com