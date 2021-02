Dibattito a Sky – Dibattito sulle big di Serie A ieri sera negli studi di Sky Sport. In un primo momento Matteo Marani ha affermato: “Nella Roma manca un’eccellenza. L’Inter ha una sua eccellenza, l’attacco. La Juventus ha una sua eccellenza, la difesa. La Roma è ottima in tutto ma non ha un’eccellenza che le consenta di portarla lassù in alto”.

Dibattito a Sky, le parole degli opinionisti

Dopodiché è stato il turno di Beppe Bergomi: “La Juve aveva un’identità: con Allegri ne aveva una, con Sarri un’altra. La squadra di Pirlo fa fatica a trovarla: alterna situazioni in cui è leggibile e altre in cui si complica la vita”.

“Tende ad accumulare vantaggi in avanti e pagare poi dietro. C’è bisogno di un centrocampo più forte, questo non è all’altezza. E poi c’è il gioco delle punte: Morata lavora per la squadra, Kulusevski invece soffre”.

pirlo-mascherina-juve

fonte: ilbianconero.com