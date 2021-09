Difesa Juve da incubo, numeri clamorosi e record negativo

Difesa Juve – La striscia più lunga nei top 5 campionati è della Juventus. Di quella Juventus che in passato ha fatto registrare decine di record positivi, che ha tritato gli avversari e che appariva imperforabile. Ecco, ora, quella Juve sembra non esserci più… perché prendere sempre gol. E non sa vincere.

Difesa Juve, record europeo negativo

Sulla retroguardia Allegri e la Juve avevano costruito le loro fortune, ma adesso ha perso la stabilità e il primo comandamento di Max – “non prenderle” – non riesce ad essere portato a compimento. Se è vero che i campionati si vincono con la miglior difesa, ecco che così si spiega anche la grande distanza dalla vetta in solo 4 giornate.

La Juve in Serie A non riesce più a finire una partita senza subire gol e anche dopo il 3-0 di Malmoe, che aveva un po’ rasserenato gli animi, torna a incassare.

Segna Rebic, la Juve si pianta e il Milan va anche vicino alla vittoria con Szczesny che si supera ed evita guai peggiori. I numeri condannano l’intero blocco difensivo bianconero: non è questione di interpreti, ma di solidità.

I NUMERI – La Juve ha subito gol nelle ultime 18 partite in A e solo due volte le è capitato di fare peggio in Serie A (19 nel 2010 e 21 nel 1955): da marzo a oggi, riporta la Gazzetta, è la squadra che ha incassato gol da più partite di fila nei top 5 campionati europei. Una malattia cronica per la squadra di Allegri, che per questo è una furia e che dovrà cercare soluzioni per mettere un freno a una tendenza piuttosto sgradita.

fonte: ilbianconero.com