Dimissioni di Dal Pino chieste da Juve e 6 club: ecco perché

Dimissioni di Dal Pino – Due lettere inviate da sette società di A, secondo il Sole 24 Ore, chiederebbero le dimissioni di Dal Pino dalla carica di presidente della Lega Serie A.

Il gruppo di club (sarebbero Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona) che avrebbe sfiduciato Dal Pino nella prima lettera, gli contesterebbe anche la cattiva gestione sul tema fondi e diritti tv nella seconda.

Dimissioni di Dal Pino, la Juve e altri 6 club in azione

Oltre a questo, secondo quanto filtra, l’ok per la riapertura dell’Olimpico ai tifosi per Euro2020 sarebbe un altro punto di dissenso decisivo per la richiesta di dimissioni, in controtendenza con la chiusura degli stadi in Italia. Ora le 7 società chiederebbero i danni per cattiva gestione.

agnelli-juve

fonte: tuttosport.com