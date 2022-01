Dybala addio Juve? Dall’Argentina: “Via a parametro zero”

Dybala addio Juve? Una bomba dall’Argentina. “Paulo Dybala si è seduto al tavolo con i dirigenti della Juventus e ha comunicato loro la propria decisione di non rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lascerà il club a parametro zero dopo sette anni e a breve inizierà ad ascoltare le offerte che gli arriveranno”.

Dybala addio Juve? Può andar via gratis

E’ quanto scrive TyC Sports, che racconta come la Joya sarebbe deluso dal comportamento della Juventus e dalla strategia a ribasso della dirigenza bianconera, oltre ai continui rinvii per sancire questo rinnovo.

Al momento, in Italia, risultano ancora contatti prolifici e un appuntamento per il futuro per chiudere, perciò questa versione non trova conferme. Ma se confermata complicherebbe non poco i piani della Juventus.

mckennie-dybala

fonte: ilbianconero.com