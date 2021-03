Dybala e Ramsey in gruppo, buone notizie in vista del derby

Dybala e Ramsey – È ufficialmente iniziata la settimana che porterà la Juventus, sabato pomeriggio alle ore 18.00, a giocarsi il Derby della Mole contro la formazione granata allo Stadio Olimpico “Grande Torino”.

Gruppo non ancora al completo per Mister Pirlo che è in attesa di avere a disposizione tutti i giocatori convocati in Nazionale (alcuni saranno impegnati questa sera, gli ultimi nella giornata di domani).

Dybala e Ramsey, le ultimissime dalla Continassa

Seduta di allenamento odierna che, come già successo durante la scorsa settimana, ha visto come protagonisti i calciatori bianconeri non impegnati con le rispettive Selezioni. Il menù di questa sessione pomeridiana ha proposto possessi palla ed esercitazioni tecniche.

Dybala e Ramsey hanno svolto intera seduta in gruppo.

Domani la squadra si troverà al Training Center in mattinata, per una nuova giornata di lavoro.

dybala-genoa-juve

fonte: juventus.com