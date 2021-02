Dybala gioca col Verona? La Juventus spera in un last minute di Paulo Dybala per Verona. Il numero dieci argentino clinicamente è guarito dall’infortunio dello scorso 10 gennaio al legamento collaterale del ginocchio, ma è sempre alle prese con dei fastidi che vanno e vengono.

“Paulo – ha spiegato il dg bianconero Fabio Paratici nel pregara di SkySport – è un po’ sull’altalena. A volte sta un po’ meglio come mercoledì scorso e altre un po’ peggio come negli ultimi giorni”. La speranza della Joya e della Juventus tutta è che nei prossimi giorni i fastidi spariscano del tutto o quantomeno si attenuino.

Dybala gioca col Verona? Intanto Pirlo ritrova Rabiot

Difficile fare previsioni. Alla Continassa si ragiona di giorno in giorno. Tra giovedì e venerdì, negli ultimi allenamenti in vista della trasferta di sabato al Bentegodi, Dybala sosterrà dei provini. La decisione sul colore del semaforo – verde come a Porto o rosso come ieri col Crotone – si capirà in extremis. Saranno decisive le sensazioni del fantasista juventino.

Aspettando il verdetto di Dybala e il miglior Alvaro Morata (nell’ultimo periodo lo spagnolo è stato debilitato dal citomegalovirus), di sicuro Pirlo per Verona ritroverà Adrien Rabiot. Ieri il francese ha scontato il turno di squalifica e sabato si riapproprierà del proprio posto in mezzo al campo. Quello dell’ex Paris Saint Germain sarà un ritorno prezioso: permetterà all’allenatore un minimo di scelta e garantirà ai bianconeri forza, dinamismo e anche freschezza dopo il riposo forzato contro il Crotone.

