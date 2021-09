Dybala intervista Sky: “Rinnovo? Speriamo di chiudere, in settimana nuovo incontro”

Dybala intervista Sky – Paulo Dybala, a Sky Sport, ha commentato Malmo-Juve e non solo.

LA VITTORIA – “Avevamo bisogno di una vittoria così, per quello che viene. In campionato non andava bene, ma in Champions abbiamo iniziato in maniera splendida. Continuiamo così”.

CONDIZIONE – “Prima parlavo con i compagni sudamericani per vedere come stavano. Io personalmente ho viaggiato ogni giorno, ora sto ritrovando forma nel dormire, ma lo facciamo poco, è difficile entrare in forma così. Ma dobbiamo giocare, le cose sono andate bene. Ora due giorni per riposare e stare bene per domenica!”.

MIGLIORARE? – “Tante cose. Abbiamo giocato bene, mantenuto la calma. Importante non prendere gol per noi e fase difensiva, per il mister. Potevamo fare di più in attacco. Abbiamo giocato comunque da grande squadra”.

CAPITANO – “28 anni? 27! Tra un po’… Contratto? Speriamo manchi poco, c’è volontà da parte di tutti, in settimana ci sarà un’altra riunione. Conoscono la mia volontà, la dirigenza è cambiata e si è iniziato a parlare di nuovo. Speriamo di chiudere bene”.

fonte: ilbianconero.com