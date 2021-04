Dybala Juve, Antonini: “Non possono perderlo a 0!”

Dybala Juve – L’ex terzino milanista Luca Antonini si è appena espresso in questo modo in collegamento con Sky Sport:

“Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala sono due giocatori fortissimi, ma se devi puntare su uno dei due devi puntare su Dybala che è più giovane”.

Dybala Juve, le parole di Antonini

“Non dico di accettare in toto le sue richieste di aumento di stipendio, ma avvicinarsi sì. Manca un anno alla scadenza, se non rinnova potrà firmare a gennaio 2022 con qualsiasi squadra a parametro zero”.

“E la Juve non può permettersi di perdere a zero un giocatore importante come lui. Fossi nella dirigenza bianconera parlerei con lui e cercherei un accordo non solo economico, ma anche tecnico“.

dybala-spezia-juve

fonte: ilbianconero.com