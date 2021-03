Dybala-Juve, nessun contatto con l’agente Antun: addio in vista

Dybala-Juve – I due mesi più lunghi. E la situazione più intricata. Quanto c’è da capire attorno a Dybala, quanto pesano questi giorni caldi, per il futuro della Juve e quello dell’argentino. Come racconta La Gazzetta dello Sport, questo “può essere l’ultimo marzo della sua vita alla Juventus e i prossimi due mesi per questo saranno decisivi”.

PER MORATA – Come sappiamo, Dybala ha un contratto in scadenza nel 2022 e aspetta un rinnovo finora mai arrivato. Dalle parole di fine 2020, non ci sono stati più contatti con Jorge Antun, agente del giocatore, e Paulo poi non ha più giocato, fermo dal 10 gennaio.

Corsa dopo corsa, sta provando a rientrare e la speranza è quella di ritrovare la panchina contro il Toro: sul dolore sembra “più tranquillo” e bisognerà fare spazio pure al suo talento, magari al posto di Alvaro Morata.

Dybala-Juve, ecco cosa sta succedendo

Anche perché “un Paulo tonico, capace di decidere le partite come un anno fa, avrebbe qualcosa da dire al tavolo della trattativa e darebbe alla Juve più forza sul mercato”.

L’ALTENRATIVA SCAMBIO – Gazzetta parla di ipotesi scambi per Dybala: ci sono Barcellona, Atletico, Psg, forse Tottenham e Liverpool sul giocatore.

Insomma, un incastro si può trovare, sebbene non sarà semplice perché la svalutazione resta concreto dramma. Pertanto, primo obiettivo di Dybala da qui in avanti: ritrovare se stesso. E farlo per se stesso. Non per la Juve, non per il mercato, non per il futuro. Ma per giocarsi tutto senza l’assillo dei rimpianti.

fonte: ilbianconero.com