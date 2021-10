Dybala Juve Roma, si decide all’ultimo secondo: i dettagli

Dybala Juve Roma – È iniziata ufficialmente l’operazione Roma alla Continassa. Massimiliano Allegri nel pomeriggio ha iniziato a lavorare in attesa dei nazionali. Durante la sosta è rimasto a Torino Paulo Dybala, infortunatosi contro la Sampdoria (elongazione ai flessori della coscia).

La Joya continua a svolgere un programma personalizzato: in questo momento è a rischio la sua presenza domenica sera contro la Roma di Josè Mourinho.

Allegri ha ancora una piccola speranza di poter portare il numero 10 argentino almeno in panchina contro i giallorossi. Dipenderà dai prossimi giorni e dalle sensazioni di Dybala stesso. La decisione verrà presa in extremis.

Dybala Juve Roma, decisione in extremis

La prudenza è massima perché la partita contro la Roma inaugurerà un nuovo tour de force tra campionato e Champions e la priorità della Juventus è quella di evitare di perdere l’argentino per un periodo più lungo.

Ora come ora, anche se Dybala farà tutto per esserci alla ripresa contro la Roma, non si può escludere che la Joya salti il match di campionato per tornare in campo contro lo Zenit (mercoledí 20 ottobre), quando Allegri potrebbe ritrovare anche Alvaro Morata (lo spagnolo rientra con i russi i contro l’Inter) e, Covid e tampone negativo permettendo, Adrien Rabiot.

