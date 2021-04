Dybala sul caso McKennie – Arrivano le scuse e le precisazioni. Paulo Dybala tramite una storia Instagram ha postato il suo pensiero sulla vicenda che l’ha coinvolto, insieme ai compagni McKennie e Arthur. Ecco le sue parole.

Dybala sul caso della festa a casa McKennie, le sue scuse

“So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso”.

La vicenda è qui, insieme alla ricostruzione dell’intera serata, da oltre un’ora di contrattazioni tra le forze dell’ordine e i calciatori. Che sono stati sanzionati dalle autorità competenti e che hanno rischiato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Dunque, non una passeggiata di salute, per una bravata che andava evitata a prescindere dal momento storico della squadra e dall’importanza specifica di un match come il derby di sabato.

fonte: ilbianconero.com