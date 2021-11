Dybala svela: “Ecco perché ho imitato l’esultanza di Platini”

Dybala svela – Paulo Dybala ha commentato la vittoria per 4-2 della Juventus sullo Zenit San Pietroburgo in Champions League anche a JTV: “Questa vittoria ci serviva, abbiamo fatto una grande partita, intensità e pressione alta. Loro si sono ritrovati con un pareggio pur non facendo tanto, a noi a volte le cose vanno di sfortuna ma poi siamo stati bravi a cercare gli spazi con pazienza, facendo girare palla o puntando l’uomo esattamente nei momenti in cui dovevamo. Una grande Juve!”

ESULTANZA COME PLATINI – “In questo momento abbiamo qualche difficoltà e dobbiamo dare qualcosa in più ai tifosi, e oggi abbiamo regalato loro una gran prestazione. Ho voluto omaggiare un giocatore che ha fatto tanto per la Juve e per il calcio, un idolo di tutti. Spero che sarà contento per la mia esultanza dedicata a lui”.

TRASCINATORE – “Abbiamo fatto tutti una grande partita, con più attaccanti il che ci dà più opportunità di tirare in porta. E bravi i difensori e i centrocampisti che hanno permessi di alzare bene il baricentro. Il gol? In quella situazione non sai bene come prenderla, se al volo o facendola rimbalzare: sono andato di controbalzo avendo anche tanti difensori tra me e la porta”.

fonte: ilbianconero.com