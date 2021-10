Emergenza attacco Juve, tabella di marcia Dybala e Morata

Emergenza attacco Juve – Paulo Dybala è sempre più vicino al rientro. La buona notizia arriva dall’infermeria e fa felice la Juventus durante questa pausa per le Nazionali che aiuta i bianconeri nei due recuperi: la Joya, che ha svolto lavoro differenziato e sta recuperando bene dall’infortunio muscolare patito un paio di settimane fa, e Alvaro Morata.

Emergenza attacco Juve, ecco come procede il rientro di Dybala e Morata

Dybala è praticamente certo di giocare in Champions League contro lo Zenit, ma c’è la possibilità concreta che sia già a disposizione di Allegri per la sfida di campionato con la Roma. Non dal 1′, ma a gara in corso.

MORATA – La Joya pronta a rientrare, ma non solo. Anche Alvaro Morata migliora dopo il problema muscolare dello scorso 26 settembre, ma i tempi sono un po’ più lunghi: il 9 ha svolto lavoro differenziato, una seduta a base di corsa ed esercitazioni con il pallone. La Juve punta ad averlo in campo per la super sfida con l’Inter del 24 ottobre, la prossima settimana sarà decisiva per le ultime valutazioni.