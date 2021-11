Emergenza difesa Juve, guai per Allegri con lo Zenit

La Juve ha un problema difesa. Un’emergenza centrali, perché nessuno dei quattro è al top o in una forma discreta. In vista della gara di domani sera all’Allianz Stadium contro lo Zenit San Pietroburgo, Massimiliano Allegri deve trovare soluzioni affidabili e poco rischiose per il suo reparto arretrato, con una consapevolezza: giocherà chi sta meno peggio. È una decisione che il tecnico prenderà in extremis.

LE CONDIZIONI – Daniele Rugani non sta ancora bene dopo aver lasciato il ritiro di Verona a causa di una gastroenterite. La situazione ieri è lentamente migliorata, ma il giocatore è apparso ancora provato dopo una notte insonne. Avrebbe dovuto giocare titolare a Verona, ma tutto è cambiato all’ultimo.

Così ha Leonardo Bonucci non ha potuto avere un turno di riposo e ha sofferto Simeone per tutta la gara. Ha giocato più di tutti e ha bisogno di rifiatare, anche perché senza riposo cala nell’attenzione e aumenta gli errori. Allegri vorrebbe farlo riposare in vista della Fiorentina, ma non è detto che ciò accada.

Matthijs de Ligt è invece alle prese con un problema muscolare all’adduttore, che lo aveva già costretto a saltare la sfida con la Roma, Allegri in via precauzionale l’ha escluso già a Verona: alla Juventus vogliono essere prudenti per evitare conseguenze peggiori.

Anche Giorgio Chiellini è in dubbio: come scrive Tuttosport, a Verona, dopo uno scatto, si è toccato una gamba e ha mostrato una smorfia di dolore. Un problema muscolare da tenere sotto osservazione. Così si apre l’emergenza.

allegri-juve-2021

fonte: ilbianconero.com