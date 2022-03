Emergenza Juve, 9 assenti contro la Samp: la lista

Emergenza Juve – Tema indisponibili e assenze: non bastano i molti infortuni, inevitabilmente tocca scontare anche le squalifiche. Nello specifico, quella che scatterà per Federico Bernardeschi : ammonito al 22’ della ripresa per una entrata vigorosa e in ritardo su Kevin Agudelo , era diffidato dunque salterà Sampdoria–Juventus di sabato prossimo (ore 18). Si aggiunge dunque alla lunga lista di infortunati, che a questo punto resterà composta da almeno otto, se non nove elementi.

Auspicando ovviamente che non si aggiungano brutte notizie rispetto allo stato dell’arte. Posto, però, che una pessima notizia – non in termini di uomini, ma di durata dello stop – l’ha data ieri Massimiliano Allegri , dichiarando che «McKennie non ce l’avremo fino all’anno prossimo».

Emergenza Juve, gli assenti a Genova

Il texano si era infortunato durante l’andata degli ottavi di Champions League, Villarreal–Juventus giocata il 22 febbraio scorso. Era stato costretto a lasciare il campo al 35’ st dopo un brutto contrasto con l’ecuadoriano Pelvis Estupinan .

La radiografia ha poi evidenziato la frattura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro, con prognosi di almeno due mesi di stop. Al netto della dichiarazione del tecnico bianconero, occorre però precisare che il giocatore continua a confidare di riuscire a farcela a tornare abile e arruolato entro la fine di aprile. Non c’è dubbio che, nel caso, Allegri sarà ben contento di correggersi…

fonte: tuttosport.com