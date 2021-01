Emergenza Juve: Chiellini torna in campo, ma niente Under 23!

Emergenza Juve – Tanti forfait e un recupero. Dopo aver perso Juan Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt per il Covid, contro il Sassuolo la Juve ha visto infortunarsi anche Paulo Dybala, oltre agli acciacchi di Chiesa e McKennie. Nulla di grave per questi ultimi, che faranno tutto il possibile per esserci contro l’Inter domenica sera, mentre Dybala rientrerà a febbraio.

Emergenza Juve, ecco cosa succederà contro il Genoa

Così Andrea Pirlo, è costretto a dribblare l’emergenza, non solo per il big match ma anche per domani sera, quando scenderà in campo allo Stadium nell’esordio in Coppa Italia contro il Genoa. Contatissimi i giocatori a disposizione, anche perché non potrà contare sull’Under 23. Essendo in bolla, infatti, potrà aggregare alla prima squadra solo i giocatori già presenti, come Gianluca Frabotta, Manolo Portanova e Radu Dragusin.

Nell’emergenza, però, Pirlo recupera Giorgio Chiellini, che dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Merih Demiral con Leonardo Bonucci a riposo. E’ dal 4 novembre, Ferencvaros-Juventus 1-4 a Budapest, che il capitano non scende in campo titolare. In quel caso giocò l’intera partita. Insieme al capitano, torna anche Gigi Buffon in porta, mentre Frabotta e Danilo completeranno la difesa.

fonte: ilbianconero.com