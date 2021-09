Emergenza Juve: a Napoli senza mezza squadra, le novità

Emergenza Juve – L’impresa di Max Allegri non sarà facile in futuro e lo è ancora meno ora. Il contratto di quattro anni gli dà tempo per lavorare, ma le prime due giornate non sono incoraggianti.

Una partenza in salita con tante difficoltà almeno fino alla prossima sosta e il vuoto Ronaldo da cambiare: con già cinque punti da recuperare su Inter, Milan, Napoli, Lazio e Roma e tre sull’Atalanta.

Emergenza Juve, ecco cosa succederà a Napoli

Si riparte dallo scontro diretto allo stadio Maradona, con 7 match in 21 giorni, a partire proprio dal Napoli: la Juve, infatti, sarà costretta a schierare una formazione sperimentale e non solo.

Sarà piena emergenza, con Allegri chiamato a preparare questa partita in un giorno o poco più: oltre agli infortunati Aaron Ramsey, Arthur e Kaio Jorge, mancheranno i sudamericani Paulo Dybala, Danilo, Alex Sandro, Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur, tutti impegnati nella notte tra giovedì e venerdì dall’altra parte dell’oceano.

Solo in extremis tornerà Weston Mckennie, in campo la notte precedente. Si va verso la deroga per la questione quarantena, basterà il doppio tampone, ma con i tempi che restano proibitivi per il match di sabato 11 settembre alle 18 a Napoli.

allegri-allenamento

fonte: ilbianconero.com