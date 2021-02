Emergenza Juve, Pirlo schiera loro in difesa col Crotone

Emergenza Juve – La Juventus si ritrova senza Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, infortunati per tutto ciò che resta di febbraio. Una doppia tegola che è anche un deja-vu per Andrea Pirlo, che ha già avuto fuori uso contemporaneamente i due veterani della difesa a novembre, avendo così occasione di testare la coppia difensiva del futuro: quella composta da Merih Demiral e Matthijs De Ligt.

TRITTICO DI PROVA – L’allenatore della Juventus avrà modo di operare la stessa scelta obbligata al centro della difesa almeno nelle prossime due gare, se non tre. Peraltro tutti impegni da non prendere sottogamba sicuramente, ma non dei big match: Crotone, Verona, Spezia. A partire dunque da lunedì sera, quando all’Allianz Stadium arriverà la squadra allenata da Stroppa, fanalino di coda del campionato.

Emergenza Juve, decisione presa in difesa

LA GRAN DIFFERENZA – De Ligt-Demiral significa il giusto mix di attenzione, eleganza e capacità d’impostazione, con grinta, esuberanza e capacità di entrare decisi quando necessario. Un po’ la stessa complementarità rappresentata da Bonucci-Chiellini, ma con un’impostazione più moderna. La coppia dei veterani, infatti, porta la Juve a giocare più bassa e attrarre gli avversari verso la propria area, e da lì murarli per ripartire. La coppia dei giovani invece gioca più alta: l’olandese in particolare (pagato complessivamente 85 milioni di euro nel 2019) è maestro nelle coperture preventive e sull’anticipo a centrocampo.

L’AVVENIRE – Insomma, con De Ligt-Demiral può essere davvero la Juve di Pirlo, quella che proietta i colori bianconeri in un futuro fatto di pressione e baricentro alti e riconquista veloce. Ma ora c’è il presente, una classifica da risalire, dei risultati da raccogliere immediatamente. Al Do Dragao mercoledì in Champions i due hanno già giocato insieme dal 35′, col risultato già di 1-0 per il Porto, quando il turco è dovuto subentrare al capitano. Ora potranno consolidarsi dal 1′.

