Evra: “Allegri sta facendo miracoli, non c’è qualità in questa Juve!”

Evra è intervenuto ai microfoni di Prime Video, al termine di Juventus–Villarreal. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

“Troppe occasioni sprecate nel primo tempo, ma nel secondo una Juve brutta. Non sono riusciti a liberare gli esterni, con gente come Cuadrado! Allegri sta facendo miracoli in campionato, in questa squadra non c’è qualità, Arthur non ha fatto un cambio di gioco!”