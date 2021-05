Fagioli Buffon, la dedica sui social diventa virale

Fagioli Buffon – Gigi Buffon e la Juventus, la lunga storia d’amore tra il portiere e il club bianconero è giunta al termine. Dalla Juve ai compagni di squadra, tutti hanno omaggiato la straordinaria carriera del portierone di Carrara.

Una vita in bianconero per Gigi che ieri sera, dopo aver appreso della qualificazione in Champions, ha postato una foto a cui ha aggiunto poche ma significative parole: “I titoli di coda perfetti per un finale da favola“.

Fagioli Buffon, la dedica per l’addio

Anche la Juventus ha salutato Buffon tramite un post social: “Un grazie non sarà mai abbastanza #TheGOATKeeper”, l’hastag usato dal club che riconosce in Buffon “Il portiere più grande di tutti i tempi”.

Buffon ha ricevuto un saluto commovente da un suo compagno di squadra, un astro nascente della Juventus, Nicolò Fagioli. Il giovane centrocampista bianconero ha scelto di omaggiare Gigi con una serie di foto e una dedica alquanto speciale:

“Ti ho sempre visto e tifato in tv, sei stato sempre un idolo, una figura importante di tutto il mondo della Juve e non solo ! È stato un onore poter essere stato in squadra con te e aver potuto giocare qualche minuto insieme con questa maglia ! In bocca al lupo per tutto. N.1 dei N.1 in ASSOLUTO ! LEGGENDA”.

gigi-buffon-juventus-2020

fonte: tuttosport.com