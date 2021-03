Fagioli Juve Lazio, Pirlo può schierarlo

Fagioli Juve Lazio – Nicolò Fagioli, ventenne da meno di un mese, potrebbe avere la chance di scendere in campo questa sera. E i tifosi della Juventus sono in fibrillazione.

Strano caso quello della tifoseria bianconera, abituata a sognare e sperare che il club non lesini sul calciomercato, ma ora spera con tutte le sue forze che Pirlo dia fiducia a Fagioli, ragazzino cresciuto nel vivaio da quando aveva 15 anni, battezzato da Allegri («Ha tempi di gioco eccezionali») e cresimato da Pirlo («Ha il calcio in testa e può diventare un buon regista»).

Fagioli Juve Lazio, la decisione di Pirlo

Finora Fagioli ha giocato contro la Spal in Coppa Italia, partendo dal primo minuto (prestazione brillante, anche se l’impegno era relativamente semplice). E poi ha collezionato 20 minuti contro il Crotone: altra ottima impressione, sia per tecnica che per personalità.

Ha stupito, per esempio, la sua capacità di smarcarsi e offrire linee di passaggio ai compagni, per per ricevere e smistare.

Va detto che anche contro il Crotone, Fagioli è entrato quando il risultato era consolidato e la partita era meno difficile che nella parte iniziale, ma è rimasto negli occhi il suo modo di stare in campo, senza timidezze e con idee chiare. Pirlo lo sta gestendo. Non è certo un allenatore che tarpa le ali ai giovani e la storia di questa stagione è lì a testimoniarlo, il fatto che stia dosando Fagioli fa parte di un percorso che Pirlo ha in mente per lui.

